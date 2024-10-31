Kastamonu’nun Devrekanı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü personel 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Devrekanı ilçesindeki Sazkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 37 ABE 623 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait kamyonet ile M.İ. yönetimindeki 37 PF 296 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle savrularak menfeze devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan yolcular G.G., H.T. ve H.D. yaralandı. Kamyonet sürücüsü ile orman muhafaza memurları M.A. ve M.A.B. de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Devrekani Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapmakta olan değerli çalışma arkadaşlarımız kaza geçirerek yaralanmışlardır. Yaralı arkadaşlarımız, orman muhafaza memuru M.A., orman muhafaza memuru M.A.B. ve işçi H.A.’nın yaraları ağır olmayıp hastanede müşahede altına alındılar. Çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileriz" denildi.