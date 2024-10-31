Ataşehir’de bir hafriyat kamyonunun dorsesinde başlayan yangın yan taraftaki başka bir hafriyat kamyonuna da sıçradı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında park alanında bulunan bir hafriyat kamyonunun dorsesinden yükselen alevler bir anda kamyonu sardı. Alevler yan tarafta park halinde bulunan başka bir hafriyat kamyonuna da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 2 hafriyat kamyonunda da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kamyonların alevli şekilde yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.