Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarını önlemek ve toplumda temiz orman bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası, Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’da da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen kampanya kapsamında, özellikle ormanlardan geçen yolların kenarları başta olmak üzere, ormanlık alanlardaki çöpler ve yangına neden olabilecek materyaller temizlendi.

Kütahya Merkez ilçesinde bulunan Hacıazizler Mevkii’nde düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve vatandaşlar katılım sağladı. Katılımcılar; çöp toplama, çalı ve diri örtü temizliği ile alt dal budama çalışmaları yaparak ormanların yangına karşı direncini artırmak için gönüllü olarak çalıştı.

Kampanyaya Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, il protokolü ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Kütahya’daki ormanlarımızın yol kenarlarında yangınlara karşı direncini artırmak, yangına karşı önlem almak adına yol kenarı temizliği, atılan çöplerin toplanması etkinliği yaptık. Sivil toplum kuruluşlarımız, okullarımız, kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte bu etkinliği düzenledik. Amacımız; ateş yakmamak, çevre temizliğine dikkat etmek ve özellikle yanıcı materyallerin yol kenarlarına atılmamasına dair bir farkındalık oluşturmaktır. Bakanımızın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu kampanyanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Avşarünal, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı ve TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun da kampanyanın önemine dair açıklamalarda bulundu.