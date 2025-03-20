A Milli Futbol Takımı’nda Orkun Kökçü, Macaristan maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta oynamayacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan’ı konuk etti. Millilerde müsabaka öncesinde İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, sarı kartı sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 41. dakikasında sarı kart gören Orkun cezalı duruma düştü. Orkun Kökçü, Macaristan ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada oynayamayacak.