TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Festival Söyleşileri’nde gençlerle azim, disiplin ve sporun dönüştürücü gücü üzerine ilham verici bir buluşma gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın Başantrenörü Orhun Ene, Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Festival Söyleşileri’nde gençlerle bir araya geldi. Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen söyleşide; eski Milli basketbolcu ve TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile azim, disiplin ve sporun dönüştürücü gücü üzerine ilham verici bir buluşma gerçekleştirirken; Ene, spor dolu kariyer yolculuğunu, unutulmaz anılarını ve başarıya giden yolda yaşadığı en özel deneyimleri gençlerle paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya Üniversitesi'nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Mutlu Ulusoy’un üstlendiği söyleşide soruları da yanıtlayan Orhun Ene gençlerin spor yapabilmesi, spora ulaşabilmesi için bu tür festivallerin çok önemli olduğunu vurguladı. Ene ayrıca ligde bu hafta Bahçeşehir Koleji ile çok önemli bir maç oynayacaklarını hatırlatarak “3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de herkesi salona takımımızı desteklemeye davet ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız söyleşi sonunda TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene’ye katılımları için teşekkür plaketi takdim etti.

‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’, 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında her yaşa hitap edecek şekilde 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında renkli etkinliklerle dolu dolu bir programa sahip. Festival kapsamında futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branşta müsabakalar ve turnuvalar düzenleniyor.