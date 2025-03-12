Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Ordu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve heyelan riski bulunduğuna dair uyarıda bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına bağlı olarak Ordu’nun özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı kesimlerinde 12-17 Mart tarihleri arasında çığ ve heyelan riski devam ettiğine dikkat çekildi. Uyarıda, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.