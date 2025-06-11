Ordu Büyükşehir Belediyesi, başlattığı temizlik çalışmaları ile plaj ve kıyıları yeni sezon için halkın kullanımına hazırlıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, plaj ve kıyılarda çalışma başlattı. Vatandaşların yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha sağlıklı kullanabilmesi için seferber olan ekipler, bakım ve temizlik çalışmalarını kapsayan çalışma gerçekleştiriyor.

Ekipler, denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 3’ü mavi bayraklı olmak üzere toplam 23 plajda kum temizliği, çevre temizliği, soyunma kabini, duş, tuvalet, çeşme, gözetleme kulesi gibi yapıların yerleştirilmesi, bu yapıların bakımı, onarımı ve temizliği konusunda çalışmalar yürütüyor.