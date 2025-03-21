Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Ekipler bir günde 791 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Kış sezonunun başlamasıyla 19 ilçede karla mücadele ekiplerini oluşturan Büyükşehir Belediyesi, mart ayının sonuna yaklaşılan günlerde yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar sonrası mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Ortalama kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı ilde ekipler bir günde 791 kilometre yolu ulaşıma açarken, 21 hasta ve 9 cenazeye müdahale etti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yollardaki don ve buzlanma riskine karşı önlemler alıyor. Ekipler bir yandan ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için çalışırken, hasta ve cenaze hizmetlerine de öncelik veriyor. Ekipler zaman zaman ise tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerinin imdadına yetişiyor.