Ordulu besiciler, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı 5’li karışım kaba yemleri kış aylarında hayvanlarına vererek artan yem maliyetlerini en aza indirirken süt veriminin ise artmasını sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başkanlıktaki ilk döneminde başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri ile kent, yeni bir soluk kazandı. Yeni projeleri hayata geçirmenin yanı sıra mevcut işletmelere de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi üreticilerin en önemli destekçisi olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin dağıtımını yaptığı ve içerisinde yulaf, yem bezelyesi, Macar fiği, tritikale ve kılçıksız buğdayın yer aldığı 5’li karma kaba yem tohumları besicilerin en önemli yardımcısı oldu.

Süt verimi artıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan 58 yaşındaki Mine Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 5’li karma kaba yem bitkilerini boş arazilere ekerek yem üretti. Bu yemleri kış aylarında hayvanlarına veren Aydın, kış mevsiminde yem maliyetlerinin artmasından etkilenmezken süt üretiminde de artış yaşadı. 13 büyükbaş hayvanı ile süt üretimi yapan Aydın, şimdilerde siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Tüketiciler dağıtımı beklemeden sabahın erken saatlerinde Mine Aydın’ın kapısını çalarak sütlerini satın alıyor.

"En önemli gider kalemimizi Büyükşehrin destekleri ile azaltıyoruz"

Mine Aydın, hayvancılıkta yeni yöntemlerle üretimde artış yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin kendilerine çok iyi geldiğini aktaran Aydın, "13 adet hayvanım var ve ben onları kızlarım diye seviyorum. Hayvancılıkta en büyük giderlerden bir tanesi kaba yemdir. Bunu da 2 yıldır Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği 5’li karışım kaba yem ile hafifletmeye çalışıyorum. Ben büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bize verilen bu yemlerle arazilerimiz boş kalmıyor ve yem bitkileri ekiyoruz. Kışında hayvanlarımıza bu yemi veriyoruz. Hayvanlarda bu yemleri çok severek tüketiyor. Bunun yanı sıra bu yem ile birlikte hem sütün miktarı hem de kalitesi artış gösteriyor. Ben şuanda siparişlerime yetişemiyorum. Günlük 170 litrenin üstünde süt üretiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e bize verdiği tüm bu destekler dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" dedi.