Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde 3.2 km’lik Yaraşlı Mahallesi ve Boztepe’ye ulaşım sağlayan alternatif yolda başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu’da ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsim koşullarının el verişli hale gelmesiyle belirlenen program çerçevesinde altyapısı tamamlanan mahalle ve grup yollarını standardı yüksek, konforlu bir yapıya kavuşturuyor.

Bu kapsamda çevre yolundan Yaraşlı başta olmak üzere Boztepe, Orhaniye, Şenköy, Kızılhisar, Yağızlı ve Nizamettin Mahallelerine bağlantı sağlayan alternatif yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler çalışmaları tamamlayarak vatandaşların yıllar süren özlemine son verdi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Altınordu ilçesinin kırsal nüfus bakımından en kalabalık mahallelerinin yer aldığı güzergahta başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaraşlı Mahalle Muhtarı Ahmet Gül ve vatandaşlar, yapılan hizmetler için Başkan Güler ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Gül ve vatandaşlar şöyle konuştu:

“Boztepe bağlantı yolu sıcak asfalt konforuna kavuştu. Bu hizmette emeği geçen Sayın Bakanımız Hilmi Güler başta olmak üzere belediye yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan iyi bir işçilikle yolumuzu yaptılar. Tozdan topraktan kurtulduk. Sonu güzel oldu. Emek veren herkesten Allah razı olsun.”