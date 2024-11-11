Ordu’da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde 17 hektar alanda 4 bin 877 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliği, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bahçesinde 500 adet fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. İl genelinde 20 noktada ve 17 hektar alanda 4 bin 877 fidanın toprakla buluşturulacağı öğrenilirken, fidan dikim etkinliğinde öğrenciler de yer aldı. Programda, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ve öğrenciler hep birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Vali Muammer Erol’un teşrifleri ile 500 adet fidan dikiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Ordu ilinin 20 noktasında yaklaşık 5 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Şenlikoğlu, “Ormanlar, para ile ölçülemeyen değerler. En önemlisi de ormanların ülke savunmasından bir çok alana kadar ormanların faydası var. Ormansız bir hayat düşünülemez” dedi.

Etkinliğe ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Akça, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2024 yılı sonuna kadar il genelinde 150 bin 656 fidan dikimi yapılacak.