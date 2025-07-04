Ordu’nun Ünye ilçesinde özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Cevizdere Mahallesi’nde bulunan gemi tersanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Çevrede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin geminin makine dairesine ve diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Ekipler, yangın sırasında tahliye sistemleri, termal kameralar ve teknolojik ekipmanlar kullandı. Yangının kontrol altına alınması sonrası soğutma çalışmaları yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.