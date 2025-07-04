Mersin’in Toroslar ilçesinde çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp ev, ekiplerce üçüncü kez temizlendi. Evden yaklaşık 6 ton çöp çıkarıldı.

Turgut Türkalp Mahallesi’nde bulunan ve 70 yaşındaki bir kadına ait olduğu öğrenilen evden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine zabıta ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mülk sahibinin de izniyle gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, yaşlı kadının 27 yaşındaki oğluyla birlikte yaşadığı evden yaklaşık 6 ton çöp çıkarıldı.

Sokaktan toplanan atık ve eşyaların oluşturduğu kötü koku nedeniyle zor günler geçiren mahalle sakinleri, yapılan temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes aldı. Bina çevresi de Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı.

Belediye yetkilileri, söz konusu adreste benzer şekilde daha önce iki kez daha temizlik yapıldığını belirtti.