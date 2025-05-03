Ordu önemli bir fuara daha ev sahipliği yapmaya başladı. Fatsa ilçesinde 1-3 Mayıs tarihleri arasında, 100 stant ve 250 firmanın katılımıyla kapılarını açan ’Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı’ açıldı.ORDU (İGFA) - Ordu önemli bir fuara daha ev sahipliği yapmaya başladı. Fatsa ilçesinde 1-3 Mayıs tarihleri arasında, 100 stant ve 250 firmanın katılımıyla kapılarını açan ’Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı’ açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı önemli tarım projeleri başta olmak üzere son yıllarda 19 ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler Ordu’yu yeniden tarımın zirvesine çıkarttı. Bu kapsamda tarımın en büyük fuarı Ordu’da kapılarını açtı. Fatsa ilçesindeki kapalı pazar alanında bu yıl ilki düzenlenen Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı, sektöre soluk aldırmayı hedefliyor. Fuarda, fındık ve hayvancılık alanında kullanılan yeni teknolojiler, her türlü makina, donanım, ürün ve hizmetler sergilenerek satışa sunulacak.

Gerçekleştirilen fuarın açılışına Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve diğer ilgililer katıldı.

“FINDIĞI ARTIK KATMA DEĞERİ YÜKSEK HALE GETİRMELİYİZ”

Fındığı artık katma değeri yüksek bir ürün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Güler, “Fındığı işlemeden satarsak 2 milyar dolar, ama işleyerek satarsak 8-10 milyar dolardan başlayan bir kazanç elde ederiz” dedi.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karadeniz Bölgesi’nin en verimli topraklarının bulunduğu Bolaman havzasında böyle bir organizasyon yapmak önemli. Bölgemizin de en önemli tarım ürünü olan fındık başta olmak üzere tüm tarımsal ürünlerin hak ettiği değeri alması için çalışıyoruz. Fındık, bizim olmazsa olmazımızdır. Bakın, daha önce bir fiyat açıklanıyordu. Bu açıklanan fiyat sonrası tekelci firma hemen ardından kendi alım fiyatını açıklıyordu. Bu süreçte olan üreticiye oluyordu. Biz bunun önüne geçtik. Artık sadece tek bir fiyat açıklanıyor ve bunun üzerinde hiçbir tekelci firma fiyat açıklaması yapamıyor. Artık şunun da iyi bilinmesi gerek. Geçmiş yıllardan bu yana fındığı sadece ham madde olarak satarsan alacağın para 2 Milyar doları geçmez. Ama bunu işleyip de satarsak bundan elde edeceğimiz gelir 8-10 Milyar dolardan başlar. Şehir olarak artık buna ağırlık vermemiz lazım ki biz bunun alt yapısını hazırlıyoruz”

“FINDIĞI SADECE FINDIK OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Fındığı sadece fındık olarak görmediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak fındığı sadece bir fındık olarak görmüyoruz. Bakın biz şu anda bir tesis kuruyoruz. Bu tesiste 2,5 TL’lik fındık kabuğunu işleyerek 145 TL’lik bir ürüne dönüştüreceğiz. Bunun için toplam 21 tır malzeme geldi. Bunların kurulumu yapıldı. Bu çalışma Büyükşehir Belediyesi’ne mi düşerdi? Yoksa bu işi yapan firmalara mı? Burada yapılan konuşmalara bakıyorum. Herkes işi bir başkasına atıyor. Fındık ürününde bir don afeti yaşadık. Şimdi herkes don nedeniyle TARSİM’den para bekliyor. Madem biz fındıkta 1’inciyiz neden kendi sigorta şirketimizi kurmuyoruz. Neden bir yere bağımlı kalıyoruz”

“BALI SADECE BAL OLARAK MI SATACAĞIZ”

Ordu’nun bal üretiminde zirvede yer aldığını söyleyen Başkan Güler, ‘Balı sadece bal olarak mı değerlendireceğiz? Yoksa bunu da işleyerek daha mı fazla gelir elde edeceğiz? diye sordu.

Başkan Güler, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Peki bal nerde? Balı teneke ile mi satacağız yoksa işleyerek mi satacağız? Yoksa işleyerek katma değeri yüksek ürün haline mi getireceğiz! Eğer bunları yaparsak biz para kazanmaya başlarız. Yoksa olduğumuz yerde sayıklar dururuz. Gıda enerjiden sonra Milli Güvenlik gibi en önemli konulardan biridir. Peki şunu sormak lazım neden biz halen lisanslı depoyu halen bekletiyoruz. Sözünü aldık. Hep beraber bunu yapmamız lazım. Yapalım fındığı koyalım oraya, banka gibi kalsın orada. Hem güvenli hem sorunsuz. Fiyat arttıkça satalım. Artmadıkça kalsın orada. Neden buna öncelik vermiyoruz”

“BÜTÜN ÇALIŞMALARI SİZLERLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

Ordu’da fındık bahçelerinin 11 ay boş kaldığının altını çizen Başkan Güler, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

“Fındık bahçeleri fındık toplandıktan sonra 11 ay boş kalıyor. Hayvancılık alanında yoğunlaşalım dedik. Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan kesimhanesi başta olmak üzere, tavuk, kaz ve diğer alanlarda tesisler açtık. Hem üretiyoruz hem satışı yapılıyor. Karadeniz Bölgesinin en büyük kesimhanesi Fatsa ilçemizde yani arkadaşlar açıkça söylemek gerekiyorsa biz kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Yapacağımız her şeyi sizlerle birlikte ortak yapacağız”

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STANDA DAMGA VURDU

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi düzenlenen fuarda stant açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede uygulanan ve üreticilere verilen desteklerle üretimi yapılan ürünlerin sergilendiği stantta vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Protokol üyeleri, fuar alanlarındaki stantları gezerek bilgi aldı. 100 firma ve 250’den fazla markanın yer alacağı fuar, 3 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.