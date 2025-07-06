Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Karadeniz Off-Road Kupası, 2. Ordu Yarışları heyecan dolu dakikalar yaşattı. 12 kulüp ve 20 aracın kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda hız, adrenalin ve tutku bir arada yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 20 araç ve 12 kulüp şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarında düzenlenen ve 20 aracın katıldığı 18. Karadeniz Off-Road Kupası, 2. Ordu Yarışları için araçlar çeşitli engellerle zorlaştırılmış 2 kilometrelik parkuru toplam 3 kez tur atarak tamamlamaya çalıştı. Yarışmacılar parkurda zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Ordu’nun ev sahipliğinde düzenlenen off-road yarışlarına otomobil tutkunlarının da ilgisi yoğun oldu. Yarışların şehre değer kattığını belirten yarış tutkunları, "Ordu’da böyle bir organizasyon sürekli hale gelmesi bizleri memnun ediyor. Bu tarz yarışlarla hem heyecan hem de adrenalin yaşıyoruz. Bugün burada yüzlerce otomobil tutkunu var. Böyle önemli organizasyonların artarak devam etmesini Büyükşehir Belediyemizden istiyoruz. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren kulüpler yarış sonunda düzenlenen ödül töreni ile kupalarını aldılar.