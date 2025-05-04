Ordu’da 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana kayıp olan 2 kişiden silindir operatörünün cansız bedeni, Küpkaya Kanyonu’nda ilk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta derenin içinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Erdoğan (35) ile yanında bulunan Gizem Sinanoğlu’ndan (25) 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucu Süleyman Erdoğan’ın 52 AY 465 plakalı otomobili, dün gece ilçenin Kardeşler Mahallesi’ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, AFAD, polis ve gönüllü arama ekiplerinin desteğiyle sürdürüldü. Bölgede yapılan arama çalışmalarının 2’nci gününde Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni, otomobilin bulunduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta kanyon içerisinde suyun içinde 5 metre derinlikte bulundu.

Çalışmaların 3’üncü gününde ise ekipler, kanyon içerisinde Gizem Sinanoğlu’nun cesedinin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta Süleyman Erdoğan’ın da cansız bedenine ulaştı. Sarpdere’inin içinde bir taşın altında sıkışmış olarak bulunan ceset, dalgıç itfaiye ve polis ekiplerince sudan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erdoğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Biri belediye personeli, diğeri ise üniversite öğrencisi

Kayıp olan ve birer gün arayla cansız bedenlerine ulaşılan şahıslardan Süleyman Erdoğan’ın Ulubey Belediyesi’nde silindir operatörü olarak görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Gizem Sinanoğlu’nun ise Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı olduğu, Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

"Ne yazık ki iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı"

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, "Gönül isterdi ki bu iki kardeşimizi de sağ salim bulalım. Ama yıllarca cesetlerine ulaşamayan aileler var. Dün kız kardeşimize, bugün ise erkek kardeşimize ulaştık. Gönül isterdi ki bu kardeşlerimizi sağ salim bulalım. Ama ne yazık ki cansız bedenlerine ulaştık. Acımız gerçekten büyük, her iki kardeşimiz de bizim evladımız. Bu hadiseleri duymak bizi derinden üzüyor, inşallah bu son olur" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.