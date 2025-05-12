Ordu’nun Altınordu ilçesinde yer alan Haki Yener İlkokulu’nda öğretmen ve öğrencilerin öncülüğünde, ‘Ata Tohumları Farkındalık Şenliği’ düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler ata tohumlarını ve bu tohumlardan elde ettikleri ürünleri sergiledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen şenlik, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrencilerin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Okul Müdürü Gürsel Çelebi, Sınıf Öğretmeni Cemal Demetgül ve Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman Sibel Ok’un katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi. Etkinlikte yaklaşık 250 çeşit ata tohumu tanıtıldı.

Programda konuşan Okul Müdürü Gürsel Çelebi, "Ata tohumlarımızı öğrencilerimize tanıtmak ve korumak amacıyla bu farkındalık etkinliğini düzenledik. Yüzlerce çeşit meyve ve sebzemiz var. Bu zenginliği korumak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Proje Koordinatörü Sınıf Öğretmeni Cemal Demetgül ise, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlikte öğretmen, veli ve öğrencilerle el birliği yaptık. Yerel tohumlarımızın biyolojik çeşitliliğini önemsiyoruz. Bizim olanın, bizimle beslenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler halk oyunları gösterisi sergilerken, katılımcılar ata tohumları ve bu tohumlardan üretilmiş sebzelerin yer aldığı sergiyi ilgiyle gezdi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, çeşitli okulların müdürleri, projeye destek veren dernek yöneticileri ve çok sayıda veli katıldı.