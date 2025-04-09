Ordu Valisi Muammer Erol, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde 2019 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan evlerin yerine inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu.

Vali Erol, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal ile birlikte 3 blok ve 36 daireden oluşan afet konutlarını gezerek, müteahhit firma yetkilisi Muhammet Demir’den bilgi aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ünal, heyelan nedeniyle düzenlenen ilk raporda 31, ikinci raporda 50 olmak üzere toplam 81 konut için oturulamaz kararı verildiğini belirtti.

Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelan neticesinde hak sahibi kabul edilen 78 aileden 8 aile feragat ettiği için nihai hak sahibi sayısının 70 olarak belirlendiğini ifade eden Vali Erol, "Hak sahibi kabul edilen 70 afetzededen konutlarını kendi taşınmazları üzerinde ‘evini yapana yardım’ metoduyla yapmak isteyen 34 hak sahibi için 4 farklı yer seçimi protokolü hazırlanmıştır. 32 hak sahibi konutunu tamamlayarak, ikamete başlamıştır. 2 konut inşaatının ise fiziki seviyeleri yüzde 50 aşamasında olup, inşaat süreci devam etmektedir" dedi.

Kendilerine ait uygun taşınmaz bulunmayan hak sahipleri için Aybastı ilçesi Çakırlı Mahallesi’nde inşaata elverişli taşınmazların kamulaştırılarak, TOKİ aracılığıyla konut temini sağlanma yoluna gidildiğini belirten Vali Erol, "36 adet bağımsız bölümden oluşan konut projesinde altyapı ve çevre düzenleme sürecinin tamamlanmasını müteakiben hak sahipleri için kura çekimi ile anahtar teslimleri planlanmaktadır" şeklinde konuştu.