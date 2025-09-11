Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk kültürünü korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı “Kültür Otağı” projesini il genelinde yaygınlaştırıyor.

Geleneksel mimariyle tasarlanıp kafeterya tarzında dizayn edilen kültür otağları, vatandaşların buluşma ve sosyalleşme noktası haline geliyor. Sosyal hizmet kurumları, dernekler ve kuruluşlar tarafından özellikle yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin kullanımına sunulan bu alanlar, aynı zamanda üniversite öğrencilerine de kapılarını açıyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen proje, Ordu’nun sosyal yaşamına yeni bir soluk getiriyor. Kültür otağları hem geleneksel değerlerin yaşatılmasına hem de toplumsal kaynaşmaya katkı sağlıyor.