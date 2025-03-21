Ordu’da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısı fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Fidan dikim etkinliği, Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşti. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından 50 adet konik ladin, yaprak dökmeyen kartopu, oya ile selvi fidanları toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim töreninin ardından, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri Başöğretmen Anadolu Lisesine geçerek, Orman Haftası kapsamında içerisinde şapka, tişört, kalem gibi ürünlerin yer aldığı hediye paketlerini öğrencilere verdi.

Programa Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Ali Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı.