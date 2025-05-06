Ordu Büyükşehir Belediyesi, Su Sporları Merkezi'nde 2. Dragon Bot yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.ORDU (İGFA) - Hizmete girdiği günden bu yana kano, yelken gibi spor dallarında yarışmaların yapılabildiği merkez haline gelen Gülyalı ilçesi, Su Sporları Merkezi 2’inci kez dragon bot yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyona şuana kadar 42 takım başvuru yaparken toplam sporcu sayısı ise 504 oldu.

42 TAKIM 504 SPORCU YARIŞACAK

Ordu’da bu yıl 2’inci kez düzenlenecek olan dragon bot yarışlarına sporcuların ilgisi yoğun oluyor. Geçmiş yıllara oranla katılımın iki kat arttığı yarışlar öncesi takımlar hazırlıklarına başladılar. Dragon bot yarışlarına şuana kadar 42 takım kayıt yaptırdı. 12 kişiden oluşan takımlarda 10 kürekçi 1 dümenci ve 1 davulcu yer alacak.

TESİS BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel ilgi gösterdiği tesis donanımı ile Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor. Tesiste 400 kişilik tribün, 1 adet protokol locası, 1 adet foto finish kameralı yarış bitiş gözlem kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 metre kayıkhane, 400 metre satış ve tanıtım alanı, 1.142 metre araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü ile hakem ve sporcular için konaklama alanı yer alıyor. Tesis açıldığı günden bu yana ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYEYE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer aldığı tesiste gözlem kulesi, 4 adet 93 kişilik tribün, hafif çelik prefabrik kayıkhane, muhtelif prefabrik WC-duş, soyunma kabini ve yüzer platform, alt yapı ve çevre düzenleme imalatları ile mevcut misafirhane binası bulunuyor. İçerisinde barındırdığı yapılarla tesis Türkiye’de bu alanda yapılan tesisler içerisinde örnek gösteriliyor.