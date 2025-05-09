Ordu’nun Ünye ilçesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında toplamda 130 ünite kan toplandı.

Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kan bağışı kulübü tarafından, ’Bir Kan, Bir Can’ sloganıyla gerçekleşen kampanya büyük ilgi gördü. Okulun konferans salonda hazırlanan alanda başlatılan kampanyada görev alan 25 öğrenci kan bağışına öncülük etti.

Okul Müdürü Mustafa Ateş, ülkenin ihtiyacı olan kan bağışına destek olmak amacıyla bu kampanyayı düzenlediklerini söyledi. Ateş, "Kan bağışı kulübümüzün özverili çalışmalarıyla bu kampanyaları devam ettiriyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin desteğiyle okulumuzda güzel bir çalışma gerçekleşti. Okulumuz, Ünye’mizin en kalabalık okullar arasında olması nedeniyle burada kan bağışına duyarlılık gösteren velilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Okul olarak böyle bir projeyi hayata geçirmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden okulun Kan Bağışı Kulübü Başkanı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hacer Coşkan, "Kampanyayı yapmak bizi de heyecanlandırdı. Burada öğrencilerimiz çok istekli ve heyecanlıydılar. Onların bu heyecanı yaşayarak kan bağışının önemini daha çok anladılar" diye konuştu.

Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Amine Şura Uysal ise, "Kan bağışı için okulumuza çağırdığım insanların gelerek kan verdikleri için çok mutlu oldum. Beni kimse çok zorlamadı. Mesela büyüklerimize insanların hayatlarına dokunmak bir kan bağışlamak ister misiniz? Diye sorduğumda hemen kabul ettiler" ifadelerine yer verdi.

Kan bağışı kampanyası sonunda ise toplatma 130 ünite kan toplandı.