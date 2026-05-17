Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kurdukları çiçek ve süs bitkileri üretim serasında yetiştirilen çiçekler ile şehri güzelleştirdiklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine katkı sağlayan çevre yatırımlarını kendi üretimiyle güçlendiriyor. Melet Vadisi'nde kurulan çiçek ve süs bitkileri üretim serasında yetiştirilen yüzbinlerce çiçek, şehrin park, bahçe ve yaşam alanlarını renklendiriyor. Üretim serası sayesinde kent estetiğinde dışa bağımlılık azaltılırken belediye bütçesine de önemli tasarruf sağlanıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren serada yazlık ve kışlık süs bitkilerinin üretimi aralıksız sürüyor.

'Ordu'nun da çiçek şehri olmasını istiyoruz'

Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmanın hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Başkan Güler, Melet kenarında uzun yıllar atıl durumda kalan alanların üretim serasına dönüştürüldüğünü ifade ederek, 'Çiçekçilik önemli bir sektör. Tıpkı Yalova gibi Ordu'nun da çiçek şehri olmasını istiyoruz. Bu amaçla üretim seraları oluşturduk. Daha önce kullanılmayan alanları değerlendirerek burada park ve bahçelerimizin ihtiyaç duyduğu süs bitkilerini yetiştiriyoruz. Böylece kendi ekonomimizi oluşturduk. Dışarıya para vermeden şehrimizin güzelliklerini kendi üretimimizle sağlıyoruz. Üretemeyeceğimiz ürün yok. Bu çalışmalarla hem halkımıza örnek oluyor hem de yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz' dedi.

Seralarda bugüne kadar 750 bin çiçek yetiştirildi

Bugüne kadar 20 farklı türde üretim yapılan serada 300 bin yazlık, 450 bin kışlık olmak üzere toplam 750 bin çiçek yetiştirildi. Dikime hazır hale getirilen çiçekler, Parklar ve Bahçeler Dairesi ekiplerince kentin farklı noktalarında toprakla buluşturuluyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte serada yetiştirilen yazlık çiçekler de kısa süre içerisinde kentin dört bir yanında kullanılmaya başlanacak. Sahil şeridi, parklar, yeşil alanlar, kavşaklar, refüjler ve turizm destinasyonları; top kadife, zinnia, ateş çiçeği, vapur dumanı, petunya, horoz ibiği ve gazania gibi çiçeklerle süslenecek. Böylece Ordu, yaz aylarında rengârenk görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunacak.