Ordu’nun Ünye ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı dolayısıyla bin 25 öğrenci eşliğinde bando ile konser düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı dolayısıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta 105 bando konseri düzenleceği açıklandı. Konserlerden biri de Ünye Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Bin 25 öğrenci, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ekibinin birbirinden güzel marşları ve ezgileriyle coştu. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan’ın da yer aldığı konserde öğrencilerin mutluluğu ise 23 Nisan ruhunu yeniden canlandırdı.