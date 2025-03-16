Ordu’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte anız ve bahçe yangınlarında artış yaşandı, itfaiye ekipleri son bir haftada yaklaşık 50 yangına müdahale etti.

Vatandaşların bahçelerinde temizlik amacıyla yaktığı ateşin yangınların başlıca sebepleri arasında olduğu belirtilen Ordu itfaiyesi, vatandaşları uyardı. Ekipler, küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan yangının can ve mal güvenliğini tehdit edebildiğine dikkat çekerek, son kıvılcım sönene kadar vatandaşların olay yerinden ayrılmaması gerektiğini aktardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenliği ve doğanın korunması açısından ciddi bir tehdit oluşturmaya devam eden bahçe ve anız yangınlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Son bir hafta içinde bu tür 50’ye yakın yangına müdahale eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bahçelerde temizlik amacıyla yakılan yangınlara karşı önlem alınması konusunda vatandaşları uyardı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan, bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşin rüzgarın da etkisiyle kontrol dışına çıkabildiğine ve büyük kayıplara yol açabildiğine dikkat çekti. Alan, "Söz konusu orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğunun bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği görülmektedir. Meydana gelen örtü ve orman yangınlarının sebebinin insan kaynaklı olduğu, bu nedenle hemşehrilerimizin bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılmaması, anız yakılmaması ve piknik esnasında kontrolsüz ateş yakılmaması büyük önem arz etmektedir. Anız yangınları çevresel ve ekonomik zararlara neden olur. Söz konusu yangınların kontrolsüz yayılmasının ormanlık alanlara hatta daha tehlikeli tarafı yerleşim birimlerine de sıçrayabileceği aşikardır" dedi.

Son kıvılcım sönene kadar vatandaşların ateş yakılan alandan uzaklaşmaması gerektiğine dikkat çeken Daire Başkanı Umut Alan, küçük bir ihmalin telafisi olmayan büyük kayıplara yol açabildiğinin altını çizdi. Alan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateş yakan herkesin sorumlu davranması ve son kıvılcım sönene kadar olay yerinden ayrılmaması yangınlara karşı büyük önem gerektirmektedir. Küçük bir ihmal, sonucu telafisi mümkün olmayan büyük kayıplar ve zararlar oluşturabilmektedir. Bu nedenle hemşehrilerimizin bahçe vb temizlik işlerini ateşle yapmamaları, bunun neticesinde meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için elzem bir durumdur. Yaşadıkları çevrede herhangi bir yangının fark edilmesi durumunda ise vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine hemen ihbarda bulunması insan ve çevre sağlığı açısından çok büyük önem arz etmektedir."

Anız yakmanın yasa dışı olduğuna dikkat çeken Alan, bu tür faaliyetlerde bulunanların ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekerek, yangın çıkaranların, yanan alanın yeniden ağaçlandırılmasından sorumlu tutulabileceğini belirtti.