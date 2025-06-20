Ordu’da son ders zilinin çalması ile birlikte il genelinde 572 okulda 128 bin 570 öğrenci karnelerini aldı.

Altınordu ilçesindeki Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu’nda protokol üyelerinin katılımı ile karne dağıtım programı düzenlendi. Son ders zilinin çalmasıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı tamamlanırken, Ordu’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, veliler de evlatlarının heyecanına ortak oldu. İl genelinde eğitim ve öğretim yılı, 572 okulda 128 bin 570 öğrenci ve 11 bin 158 öğretmen ile tamamlandı.

Karne dağıtım programında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "2024-2025 eğitim öğretim yılında ilimizde 572 okulda 11 bin 185 öğretmenimiz, 128 bin 570 öğrencimize bugün karnelerini verecek. Çok başarılı, çok güzel eğitim öğretim yılı oldu. Başta öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Emek veren öğrencilerimizin eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamasını sağlayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine başından sonuna kadar fedakarlıklar için de tüm velilerimize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum" dedi.

Programda Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.