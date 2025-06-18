Ordu merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Adana, Osmaniye ve Rize illerinde karşılıksız çek ile dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon dahilinde ekiplerce 16 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda M.K., İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ve Y.E. isimli şüpheliler yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 6 trafo, 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ve Y.E. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.