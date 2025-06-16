Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir, "Akciğer rezeksiyonu, çeşitli akciğer hastalıklarının tedavisinde uygulanan cerrahi bir yöntemdir ve son yıllarda göğüs cerrahisinde önemli bir yer edinmiştir" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir, bu işlemin özellikle akciğer kanseri, kronik enfeksiyonlar ve bazı doğumsal anomalilerin tedavisinde başvurulan etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

"Akciğer rezeksiyonu, genellikle akciğer dokusunun bir kısmının ya da tamamının cerrahi olarak çıkarılması işlemidir"

Op. Dr. Murat Demir, "Akciğer Kanseri: Erken evrede teşhis edilen tümörlerin tamamen çıkarılması için tercih edilir. İyi Huylu Tümörler: Akciğerde benign (iyi huylu) kitlelerin alınmasında kullanılır. Kronik Enfeksiyonlar: Tekrarlayan ya da uzun süren enfeksiyonlarda hasarlı dokunun çıkarılması gerekebilir. Travma ve Diğer Durumlar, ciddi travmalar veya cerrahi müdahale gerektiren başka hastalıklarda da rezeksiyon uygulanabilir. Lobektomi akciğerin bir lobunun çıkarılması. Segmentektomi, daha küçük bir akciğer segmentinin alınması. Pnömonektomi, akciğerin tamamının cerrahi olarak çıkarılması. Rezeksiyon işlemi, genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Cerrahın tercihine ve hastanın durumuna göre açık cerrahi ya da kapalı (video yardımlı torakoskopik cerrahi - VATS) yöntemleri uygulanabilir. Ameliyat sonrasında hastalar genellikle kısa bir süre yoğun bakımda izlenir. Ağrı kontrolü, solunum fizyoterapisi ve erken mobilizasyon, iyileşme sürecinde önemli rol oynar" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir, "Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun. Düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Hava kirliliği ve zararlı gazlara maruz kalmamaya özen gösterin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirin. Erken teşhis ve doğru cerrahi müdahale, hastaların yaşam süresini ve kalitesini ciddi oranda artırıyor. Özellikle akciğer kanseri gibi hayati öneme sahip hastalıklarda rezeksiyon ameliyatları hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.