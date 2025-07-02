14 yaş aralığındaki 4 bin 750’den fazla başvurunun yapıldığı bildirildi.

Onikişubat Belediyesi, spor yatırımları ve ücretsiz yaz kurslarıyla ilçede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Yüzme kursları da bu vizyon doğrultusunda, çocukların fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra yaz aylarını dolu dolu geçirmelerini sağlıyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatlarıyla kurslar başlatıldı. Kurslar, Onikişubat Belediyesi’ne bağlı üç farklı kapalı yüzme havuzunda eş zamanlı olarak yürütüldüğü ifade edildi. Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu minik yüzücüleri ağırlıyor.

4 bin 750’den fazla çocuğun kayıt yaptırdığı kurslarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde, çocukların temel yüzme tekniklerini öğrenecekleri, suya karşı da özgüven kazanmaları beklendiği aktarıldı. Modern, hijyenik ve güvenli ortamlarda sürdürülen kurslarla birlikte çocukların hem eğlendiği hem de sporla iç içe bir yaşam tarzına adım attığı vurgulandı.