Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak ilan etmesinin ardından hem çocukların nitelikli eğitim almasını sağlamak ve hem de ailelerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiren Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’ni hizmete açtı.

36-66 ay arası çocuklara hizmet verecek Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, 200 öğrenci kapasiteyle açılışının ardından eğitim ve öğretime başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Bakımevi, çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan kapsamlı eğitim programlarıyla donatıldı.

Yoğun katılımın olduğu açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çocuk korosunun verdiği mini konser ise katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Gündüz Bakımevi’nde ayrıca adı verilen Şehit Hakan Akdere anısına bir Şehitlik Köşesi oluşturuldu.

“Biz şehit ailelerini derinden mutlu etmektedir”

Programda ilk olarak kürsüye gelen Şehit Hakan Akdere’nin babası Hüseyin Akdere, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Böylesine anlamlı ve güzel bir müessesenin hayata geçirilmesi ve şehidimizin isminin bu kıymetli mekâna verilmesi, biz şehit ailelerini derinden mutlu etmektedir. Şehitlerimizin isimlerinin bu tür yerlerde yaşatılması, onlara duyulan saygı ve değerin en güzel göstergelerinden biridir. Bu vesileyle, emeği geçen herkese, özellikle Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli misafirlere de burada bizimle olduğunuz için şükranlarımı ifade ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Aile Yılı’na katkı verdiğimiz için mutluyuz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise yaptığı konuşmada ilçeye kazandırılan bu önemli tesisin detaylarını paylaştı: “Bugün, anlamlı bir hizmeti faaliyete geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatına adım atarken, onlara en iyi şekilde destek olmayı, ailelerimize güvenli bir ortam sunmayı ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi şekilde eğitilmesini sağlamayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana eğitime büyük önem verdik ve bu önceliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, fiziki projelerimizin yanı sıra sosyal projelere de odaklanıyoruz. Malumunuz, 2025 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildi. Bu yıl içinde ailelerimize, kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik pek çok proje üretiyoruz ve hizmetler sunuyoruz. İnşallah bu yıl boyunca da aynı azimle bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Elbette, bu projeler yalnızca ailelerimize ve çocuklarımıza destek olmanın ötesinde, ilçemizin ve şehrimizin geleceğine yapılan büyük yatırımlar olarak değerlendirilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hem merkez mahallelerimizde hem de kırsal mahallelerimizde eğitim ve gençlik merkezleri oluşturarak dezavantajlı bölgeleri daha fazla desteklemeye devam edeceğiz. Bu yatırımlarla ilçemizin eğitim seviyesini daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız bize emanet”

Gündüz Bakımevi hakkında teknik bilgiler de paylaşan Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Gündüz Bakımevimizle ilgili bazı teknik detayları da paylaşmak istiyorum. Bakımevimizde çocuklarımızın gelişimine uygun olarak tasarlanmış, 7 öğrenme merkezine sahip, akıllı tahtalar ve zengin materyallerle donatılmış 5 derslik yer alıyor. Burada, iki dönemli eğitim sistemiyle toplam 200 öğrencimize hizmet vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzden destek alarak uzman bir kadro ile örnek teşkil edecek bir tesis oluşturduk. Tesisimizde jimnastik, oyun, Lego, akıl ve zeka oyunları, sanat, kum havuzu, ekoloji bahçesi, açık hava masal köşesi gibi 9 farklı etkinlik alanı bulunuyor. Geniş bir bahçeye sahip olan bu merkezimizde çocuklarımız hem eğlenecek hem de toplumsal değerleri, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği öğrenerek deneyimleyecekler. Hemen yan tarafımızdaki küçük binayı da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bu bina, Psikososyal Destek Merkezi olarak bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bugünün özel bir anlamı da var. Zekai Ablamız ve Hüseyin Amcamız, Şehit Hakan Akdere’nin anne ve babası, bugün burada bizimle birlikte. Bakımevimizde şehidimizin anısına bir Şehitlik Köşesi oluşturduk. 2016 yılında şehit düşen Hakan Akdere kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, mekanlarının cennet olmasını temenni ediyorum. Gündüz Bakımevimizin oluşturulmasında emeği geçen tüm değerli çalışma arkadaşlarıma ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, herkese saygılarımı sunuyorum” İfadelerine yer verdi.