Merkezi Gebze'de bulunan Ardahan İli Çıldır İlçesi Öncül ( Karustav) Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi Kadınlardan “Türkiye’de bir ilk” yöre derneğinden “Kadınlar Matinesi” yoğun katılımla gerçekleşti.

Özden DEMİRCİ (KOCAELİ İGFA) Kocaeli Gebze’de yaşayan ve önemli bir nüfusa sahip Öncüllüler resmi olarak kurulma aşamasında olan dernek üyesi kadınlar güçlü bir dayanışma sağladı, Öncüllü kadınlar beceri ve başarılarıyla Kadınlar Matinesini yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiler.

ÖNCÜL KÖYÜNÜN ÖNCÜ VE GÜÇLÜ KADINLARI

Dernek başkanlığını genç iş insanı Erdin Ada, Kadınlar kolu başkanlığını Nahide Cömert’in yaptığı kurulma aşamasındaki, Ardahan İli Çıldır İlçesi Öncül Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu Anadolu gelenek ve göreneklerini yaşadıkları kentte sürdürmek, dayanışma ve kaynaşmalarıyla sosyal çalışmaların içinde yer almak için gün sayıyor.

BAŞKAN NAHİDE CÖMERT’İN BAŞARISI

Öncül Köyü Derneği kadınlar kolu başkanı Nahide Cömert yaptığı çalışmalarla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi, başkan Cömert, dernek üyesi iş kadınları ve evlerde iş üreten kadınların destek ve katkılarıyla ülkemizde hizmet veren yöre dernekleri içinde ilk defa Kadınlar Matinesini gerçekleştiren dernek olarak kayıtlara geçtiğini belirterek emeği geçenlerle birlikte önemli çalışmaları Öncüllülerle paylaşmaya devam edeceğini iletti.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Program öncesi bir konuşma yapan, Kadınlar Kolu Başkanı Nahide Cömert, “Bugün Öncüllü Kadınlar olarak bir arada bulunmak, geçmişi yad etmek, yaşadığımız kentte önemli gün ve zamanlarda bir araya gelerek güzel ve hoş zaman geçirmek istedik. Yaşadığımız kente sosyal projelerimizle katkı sunmak istiyoruz. Çağrımıza katılarak burada bulunan herkese, etkinliğimize destek veren iş kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İKRAMLARI EVLERDE HAZIRLADILAR

Evlerinde el emekleriyle yaptıkları yiyeceklerin ikram edildiği kadınlar matinesine ilginin beklenenden fazlasıyla görülmesi herkesi mutlu etti. Kadınlar Kolu başkanı Nahide Cömert ve yönetim kurulunun hazırladıkları çeşitli hediyeleri üyelerine dağıtarak kalıcı anı bırakan Öncüllü kadınlar çalışkanlıkları ve dayanışmalarıyla programa güç kattı. Meslek sahibi kadınlar meslekleri ve yaptıkları işleri hakkında üyeleri bilgilendirdiler. Kadınlar matinesinde bir araya gelen Öncüllü hanımlar, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri programa katılan üyelere ikram etti. Öncüllü kadınlar "Öncüllü ve güçlü kadınlar" olarak önümüzdeki etkinliklerimizde daha iyisini yapacağız dediler.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Kadınlar Matinesinde gönüllerince eğlenen Öncüllü kadınlar davul zurna eşliğinde bar tuttu, pistte halka halka olan dernek üyesi kadınlar yaşlısından gencine herkes saatlerce halay çekti, günün tadını çıkardılar. Yöresel çalgıyla coşan Öncüllü kadınlar pistten inmedi saatlerce halay çekti eğlendiler.

TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ÇALDI SÖYLEDİ

Öncüllü Kadınlar kolu başkanı Nahide Cömert’in kuzeni, Türk Halk Müziği sanatçısı ve müzik öğretmeni Sakine Tatlıtürk saz ve koro arkadaşlarıyla Öncüllü Kadınlar Matinesine katılarak sahne aldı söylediği birbirinden güzel türkülerle programa renk kattı. Etkinliğe katkı sunan koro şefi ses ve saz sanatçısı Sakine Tatlıtürk geçmişi yad etti güzel söyleşi ve türküleriyle Öncüllü kadınların her zaman yanında olacağını belirtti.