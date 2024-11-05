Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5,5 yılda dev bir yol yatırımı yapılarak, 2 bin 260 kilometre yol asfalt ve betonla buluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz" dedi.

Kiralama, ihale ve zaman kaybı gibi sorunlar yaşamadan Büyükşehir Belediyesini kendi öz kaynaklarıyla hizmet yapar hale getiren Başkan Güler, görev süresi içerisinde 250 iş makinesini Büyükşehir’e kazandırarak, hizmetlerin daha geniş alana hızlı yayılmasını sağladı. Böylece kurulan asfalt plent tesisleri ve güçlendirilen araç filosuyla özellikle yolda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı.

Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 5 katından fazla olan Ordu’da, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde mahalle ve grup yollarında standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

“Çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz”

30 Mart 2019 seçimlerinden sonra Ordu’da asfalt ve beton yol hamlesi ile önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Toplam 26 bin 378 kilometre kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Dağınık yerleşim ve engebeli arazide ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforu için çalışıyor” diye konuştu.

Öte yandan 2 bin 260 kilometre asfalt ve beton yol çalışması yapılan Ordu’da, bu yatırımların haricinde, bin 100 kilometre yeni yol açma ve yol genişletme çalışması, 25 bin 300 kilometre reglaj çalışması, 183 bin metreküp taş duvar, 16 kilometre menfez, 18 bin kilometre hendek temizliği ve 167 kilometre yağmur suyu hattı da şehre kazandırıldı.