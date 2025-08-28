Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi’nden Şehit Atıf Ödül Caddesi yönüne seyreden Y.Ş. kontrolündeki 41 ALS 443 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine sonra da ağaca çarptı. Kazada sürücü Y.Ş. ve yolcu M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.