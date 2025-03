Ortopedist Baran Şen, teknoloji bağımlılığının çocukları hareketsizliğe mahkum ettiğini, bu yüzünden de çocuklarda daha fazla duruş bozukluğu, kambur duruş, sırt ağrısı, belde, boyunda düzleşme gibi omurga sorunları gördüklerini söyledi. Uzm. Dr. Şen, "Bu şikayetlerin kalıcı hale gelmemesi için çocukların saatte bir bulunduğu pozisyondan kalkmasını, 5-10 dakika yürüyüş ya da dik durma egzersizleri yapmalı. Bunun için anne babaların çocuklarını motive etmesi lazım" dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Baran Şen, gelişme çağındaki çocukların omurga sağlığını olumsuz etkileyen faktörlere dikkat çekti. Uzm. Dr. Şen, çocukların eğitim aracı olarak kullandıkları tablet, telefon ve bilgisayarları eğitim dışında kalan zamanlarda da oyun oynamak, zaman geçirmek için kullandıklarını hatırlattı. Teknoloji çağı çocuklarının bu cihazları kullanırken uzun süre hareketsiz kaldığını belirten Uzm. Dr. Şen, "Bu hareketsizliğin sonucunda da ortopedik sorunları çok erken yaşta yaşamaya başlıyorlar" dedi.

Oyun arası teneffüs saati olsun

Uzm. Dr. Şen, oyun oynarken de teneffüs saati oluşturmayı tavsiye ederek, "Bu teknolojik ürünler çocukların her an elinde. Özellikle de oyun oynarlarken dünyayla bağlantıları kopuyor, saatlerce hareketsiz kalıyorlar. Kamburu mu çıkmış, ellerimi mi uyuşmuş fark etmiyor bile. Uzun süre aynı pozisyonda kaldıklarında da omurgada bozulmalar başlıyor, boyun ve sırt kasları kasılıyor. Kambur duruş, duruş bozuklukları oluşuyor. Ve bu uzun süreli teknoloji kullanımı her gün her gün tekrarlandığında şikayetler artıyor ve kalıcı sorun olmaya doğru gidiyor. Maalesef 14-15 yaşlarındaki çocuklarda bile bel fıtığı, kalıcı kamburluk görüyoruz. Hareketsizlik kireçlenmeye, belde, boyunda düzleşmeye yol açıyor, kas gücü azalıyor. Bel, sırt ağrıları daha önceleri görmediğimiz çocuk şikayetleri. Bu sorunların yaşanmaması için anne babalara büyük görev düşüyor. Tabii ki çocuklar eğitimlerinde bu elektronik cihazları kullanacaklar, oyun oynayacaklar. Ama bu kullanım sürecinde omurga sağlığının olumsuz etkilenmesinin de önüne geçilmeli, mümkünse oyun saatleri azaltılmalı, yapılamıyorsa çocukların ders aralarında nasıl teneffüs saati varsa oyun oynarken de böyle bir teneffüs saati olmalı. Her saatte bir ayağa kalkması, 5-10 dakikalık yürüyüş ve yanı sıra dik durma egzersizleri yapması sağlanmalı" açıklamasında bulundu.

Öte yandan çocuklar için bu önerilerinin yetişkinler için de geçerli olduğunu belirten Uzm. Dr. Şen, "Biz yetişkin nüfusta da ciddi sayıda kişi bilgisayar karşısında çalışıyor. Ofis çalışanları da omurga sağlıklarını korumak için saat başı yerlerinden kalkmalı, büro içinde kısa bir yürüyüş de olsa hareket etmeli" dedi.