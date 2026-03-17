Oxford University Press ile imzalanan protokol kapsamında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), uluslararası geçerliliğe sahip Oxford Test of English (OTE) sınavlarının bölgedeki yetkili uygulama ve test merkezi oldu.

İş Birliği Protokolü, OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Emrah Ekmekçi ile Oxford University Press Sınavlardan Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

'Adaylara dijital ortamda hızlı ve güvenilir bir sınav deneyimi sağlanacak'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Emrah Ekmekçi, söz konusu iş birliğinin hem üniversite öğrencileri hem de bölgedeki adaylar için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Ekmekçi, 'Üniversitemizin Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu binamızda artık dünya standartlarında bir sınav hizmeti sunacağız. Bu protokol, üniversitemizin uluslararası prestijini pekiştirirken adaylara dijital ortamda hızlı ve güvenilir bir sınav deneyimi sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Kurupelit Kampüsü'nde uluslararası standartlarda sınav

OTE test merkezi, OMÜ Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu binasında hizmet verecek. Merkezde uygulanacak sınavların temel özellikleri şu şekilde: Dijital Ölçüm: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri tamamen dijital ortamda test edilecek. Hızlı Geri Bildirim: Sınav sonuçları yalnızca 5 iş günü içerisinde açıklanacak. ÖSYM Denkliği: Oxford Test of English sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği tanınan sınavlar listesinde yer aldığı için akademik başvurularda ve hazırlık muafiyetlerinde kullanılabilecek. Bölgesel Erişim: Samsun ve çevre illerdeki adaylar, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika almak için artık OMÜ bünyesindeki bu merkezi kullanabilecek. Oxford Test of English sınavına OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda girmek isteyen adayların başvuru sayfasında sınav merkezi olarak 'OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nu seçmeleri gerekiyor. Sınav takvimi, başvuru şartları ve detaylı bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu resmi web siteleri üzerinden ulaşılabilecek.