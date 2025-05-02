Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 21. Türkiye Halk Dansları Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya 20 üniversite katıldı. OMÜ Halk Oyunları Ekibi, stilize dal horonlar kategorisinde sergilediği performansla jüri ve izleyicilerden tam not alarak birincilik kürsüsüne çıktı. Karadeniz’in ritmini ve kültürel zenginliğini modern bir yorumla sahneye taşıyan ekip, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Başta eğitmen Barış Pador olmak üzere ekip üyeleri, yoğun ve disiplinli çalışmalarının karşılığını şampiyonlukla aldı. OMÜ’nün kültür ve sanata verdiği önemin bir sonucu olarak değerlendirilen bu başarı, üniversite camiasında büyük sevinçle karşılandı.

OMÜ, gençleri kültürel mirasla buluşturma ve bu mirası yaşatma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.