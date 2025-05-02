İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Menemen ilçesinde 26- 27 Nisan tarihlerinde iki ayrı silahla yaralama olayı meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında faillerin Delil A. ve Murat Ç. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıslar, saha araştırmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Delil A. ve Murat Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.