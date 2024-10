Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Karabekir İlkokulu, iki önemli Avrupa Birliği projesinin kabul edilmesiyle büyük bir başarıya imza attı.

Okul müdürü Cemal Tanriver, projeler hakkında bilgi verirken “Karabekir İlkokulu olarak Erasmus+ Programı kapsamında, 2024 yılı Teklif Çağrısı döneminde hazırladığımız ’Çevre Dostu Minik Yürekler ile Mutlu Yarınlar’ adlı projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmiştir. Proje numaramız 2024-1-TR01-KA122-SCH-000205854. ” dedi.

Tanriver ayrıca, Polonya’daki Fundacja Eastern Institute Of Business Education koordinatörlüğünde, Litvanya’dan Emituras ve Oltu’dan Karabekir İlkokulu ortaklığında hazırlanan "Recycling is my smile at nature" adlı projenin de 2024-1-PL01-KA210-YOU-000249933 numarasıyla hibe almaya hak kazandığını belirtti.

Her iki proje kapsamında, Karabekir İlkokulu Öğretmenleri Polonya, Litvanya ve Yunanistan’da çeşitli okulları ziyaret edecek. Sıfır atık ve iklim değişikliği konularında kurslara katılacak, iş başı gözlem yapacak ve sergi düzenleyecekler. Ayrıca, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulamaların karşılıklı transferini gerçekleştirecekler. Proje faaliyetleri çerçevesinde Polonya ve Litvanya’dan katılımcılar da Oltu’ya gelerek çalışmalara katılacaklar.

Karabekir İlkokulu’nun bu başarıları, eğitimde uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.