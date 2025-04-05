Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in babası Hacı Ahmet Sekmen, İstanbul’da düzenlenen cenaze merasimi sonrası toprağa verildi.

Kartal ilçesindeki Tamirhane Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik eski bakanı İdris Güllüce, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman eski Bakanı Faruk Çelik, Erzurum, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli AK Parti milletvekilleri, Çevre ilçelerin belediye başkanları, AK Parti ve MHP İl başkanları, üniversite rektörleri, STK başkanları, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve önceki gün vefat eden Hacı Ahmet Sekmen’in cenazesi (87) Soğanlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.