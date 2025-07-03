Bursa’da oğluna misafirliğe gelen Yusuf Ovalı, evin arkasında ölmek üzere bulduğu yavru güvercini pamuklara sarıp ağzıyla besleyerek hayata döndürdü.

Yozgat’tan Bursa’daki oğlu ve gelinin evine misafir olarak gelen 62 yaşındaki Yusuf Ovalı, evin arkasında bulduğu ölmek üzere olan yavru güvercini eve aldı. Ağzında ekmek çiğneyerek besleyen baygın haldeki kuşu su da içirerek canlandırdı. Misafirliği süresince pamuklara sararak beslediği kuşu her gün ağzıyla besleyen Ovalı, yavru kuşun kendisini annesi sandığını ve sesini duyunca ötmeye başladığını söyledi.

Ölmek üzereyken buldu

Yavru kuşu tıpkı annesi gibi besleyen Ovalı, "Binanın arka tarafına düşmüş. Baktım ölüyor. Ağzımla ekmek çiğneyip besledim. Biraz da su verdim, biraz canlanmaya başladı. Yarım saat sonra tamamen canlandı. Bursa’da misafirim, burada kalsam besler büyütürüm ama bugün gideceğim. Bu kuşu gelinim bakacak, büyüyünce de bu evi unutmayacağına geri geleceğini düşünüyorum. Benim sesimi duyunca hemen ötüyor. Sabah kalkıp ağzımla besliyorum. O yüzden beni tanıyor" dedi.