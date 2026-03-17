Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü yiyecek içecek bölümünde Ramazan Bayramı için alınan tatlı ve çörek siparişleri, doğal malzemeler kullanılarak hazırlanıyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü yiyecek içecek bölümünde Ramazan Bayramı için tatlı çeşitlerinden su böbreği ve Diyarbakır çöreğine kadar siparişler alınıyor. Uygun fiyata satılan ürünler, kadınlar tarafından doğal malzemeler kullanılarak hazırlanıyor. Yiyecek içecek bölümü ustalarından Ruken Pektaş, bayram siparişleri yaptıklarını, sargı burma, suböreği ve çörek olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra bazen içli köfte siparişi de olduğunu belirten Pektaş, 'Revani, şekerparemiz oluyor. Birçok tatlı ürünü, tuzlu hamur işi ürünlerimiz oluyor. Bayramlarda çoğu zaman sargı burma, sur böreği ve çörek oluyor. Ramazan ayı boyun çörek ve sargı burma siparişimiz çok oldu. Önceden isteyip şehir dışına götürmek isteyenlerin sargı burma siparişi var. Şu anda onları yapıyoruz' dedi.

Bayrama kadar gelen diğer siparişleri hazırlayacaklarını aktaran Pektaş, 'Hepsi taze, hiç bekletilmemiş ürünler olacaktır. Kurumlardan, arkadaşlarımız, burayı bilenlerden siparişler geliyor. İmalathane gibi, iki kişi çalışıyoruz. Bu zaman zarfında çok yoğun oluyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız dışarıya göre uygun. Biz, burada kesinlikle glikoz kullanmıyoruz. Doğal ürünler tercih ediyoruz. Hamurun içine giren yoğurt bile doğal yoğurt. Kendimiz yapıyoruz' diye konuştu.