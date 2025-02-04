Çorum’da denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından okulların bahçelerinde temizlik ve bitki bakım çalışması yapıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, denetim ve takibi yapılan yükümlülerin "kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğünün infazı çerçevesinde okullarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bu çerçevede, Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ile Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi’nde okul ve pansiyonlar kapsayacak şekilde bahçe temizlik çalışması ve okulların bahçelerinde bulunan ağaç ve bitkilerin budama ile bakımları yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli tarafından, yükümlülerin çalışmaları titizlikle takip edildi. Yapılan çalışmaların, kamu yararı ile yükümlülerin toplumla bütünleşmeleri ve topluma faydalı bir birey olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Çalışma yürütülen okulların idarecileri ve çalışanları, duydukları memnuniyetleri dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.