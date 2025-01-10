Kocaeli’de polis ekipleri, okullar ve çevrelerinde yaptığı denetimlerde esrar olduğu değerlendirilen 4,1 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe ilçesinde yer alan okullar ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde güvenli okul uygulaması kapsamında denetim yaptı. Ekiplerce 4 okul ve çevresi, 434 şahıs, 11 servis aracı ve 1 hususi araç kontrol edildi. Bir şahsa TCK 191’den işlem yapılırken, esrar maddesi olduğu değerlendirilen 4,1 gram uyuşturucuya ise el konuldu.