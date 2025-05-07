Türk basketbolunun yetiştirdiği en özel sporcular arasında yer alan ve kariyerine sayısız başarı sığdıran Eski Milli Basketbolcu Oğuz Savaş, basketbol sahalarına Çayırova Belediyesi formasıyla veda etti.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde Play-Off oynama başarısı gösteren ve yarı finale kadar yükselen Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’a elendi ve sezona yarı final aşamasında veda etti.

Maç sonu ise çok özel bir ana sahne oldu. 12 Dev Adam’la Dünya ikinciliği başarısına imza atan ve kariyerinde birçok önemli takımda, önemli kupalar kaldıran Çayırova Belediyesi Takım Kaptanı Oğuz Savaş, basketbol kariyerine son verdi. Kariyerinde Ülkerspor, Fenerbahçe, Darrüşafaka, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji gibi birçok önemli takımda forma giyen ve A Milli Basketbol Takımı’nın formasını da yüzden fazla maçta terleten Oğuz Savaş, maç sonunda salondaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Bugüne kadar 6 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Basketbol Süper Kupası ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 yılında FIBA EuroCup şampiyonluğu yaşayan Oğuz Savaş, Fenerbahçe ve Darrüşafaka formalarıyla Euroleague de de boy göstermişti. 2010 Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam’ın önemli isimlerinden olan Savaş’ın formasını terlettiği son kulüp ise Çayırova Belediyesi oldu. Erokspor maçı sonrasında formasını asan Oğuz Savaş’ı, takım arkadaşlarının yanı sıra ve rakip takım oyuncuları da alkışlarken, konu hakkında Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’ndan yapılan açıklamada, “Bir efsanenin sahalara veda vakti. Basketbola kattığın hatıralar, sayısız zaferler ve unutulmaz bir kariyer için teşekkürler kaptan” dedi.