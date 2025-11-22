Düzce Belediyesi, Kaynaşlı İlkokulu’nda görev yapan görme engelli öğretmen Sabri Ergin için öğrencileri ve ailesiyle birlikte duygu dolu bir Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı. Hiçbir şeyden haberi olmadan sınıfa giren Ergin, annesi, babası, kardeşleri ve eşinin seslerini duyunca büyük bir şaşkınlık ve duygusal anlar yaşadı.

Özel günlerde gerçekleştirdiği duygu yüklü kutlamalara bir yenisini daha ekleyen Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kaynaşlı İlkokulu’nda görev yapan görme engelli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sabri Ergin’e unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Okul yönetimi, öğrenciler ve Ergin ailesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen sürpriz kapsamında; diyabete bağlı olarak yaklaşık 12 yıl önce görme yetisini kaybeden 56 yaşındaki öğretmenin annesi Ayşe Ergin, babası Fikret Ergin, kardeşleri Hasan, Fatma, Nurses ve yengesi Habibe Ergin ile eşi Aysel Ergin, dersin işleneceği sınıfta yerlerini aldı.

"Niyetim kaymakam olmaktı"

Hiçbir şeyden haberi olmadan sınıfa giren Sabri Ergin, öğrencilerini selamlayarak her zaman olduğu gibi onlarla ilahi söyledi. Öğrencilerin, "Öğretmen olmaya nasıl karar verdiniz?" sorusu üzerine konuşmaya başlayan Ergin, "Çocuklar, geçen haftalarda imanın şartlarını işliyorduk. En son kadere imana geldik. İşte cevap orada. Benim niyetim kaymakam olmaktı. Annemle babam ise imam olmamı istiyordu. Ama Rabbim beni aldı, size öğretmen yaptı. Kader budur çocuklar. Bazen bizim istediklerimiz olmaz. Rabbim ‘Sen Nihal’e, Mustafa Kemal’e öğretmen olacaksın’ dedi" diye konuştu.

Bu sözlerin ardından öğrenciler hep bir ağızdan, "İyi ki bizim öğretmenimizsiniz" dedi. Ergin sözlerine devam edeceği sırada arka sıralardan annesi Ayşe Ergin’in "İyi ki öğretmen oldun oğlum, seninle gurur duyuyorum" sözlerini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hemen ardından babası Fikret Ergin de, "Seninle gurur duyuyorum, ne güzel öğretmen oldun" diyerek oğluna seslendi. Ailesinin sesini duyunca şaşkınlığı katlanan Sabri Ergin, "Bu ne iş?" diyerek ailesine doğru yöneldi. Kardeşleri de, "Seni bizim ailemize nasip eden Rabbime binlerce şükür olsun. Öğretmenler Günü’n kutlu olsun. İyi ki bizim ağabeyimizsin" diyerek duygularını dile getirdi. Eşi Aysel Ergin ise, "Öğretmenler Günü’n kutlu olsun. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

Her duyduğu sesle şaşkınlığı daha da artan Sabri Ergin, ailesine sarılarak "Hoş geldiniz" dedi. Tam bu sırada Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, çiçek ve pasta ile sınıfa girerek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Gözyaşlarını tutamayan Ergin, "Ben çok duygulandım. Bunu kim hazırladı? Kim yaptı?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.