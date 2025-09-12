Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında bu sezon 18 bin 12 öğrenci barınacak.

Bu yıl başvuran 5 bin 237 öğrenciden 5 bin 27’sinin yurtlara yerleştiğini belirten GSİM Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, 144 öğrencinin yedekte beklediğini söyledi. Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, kuruma bağlı tüm yurtların öğrenciler için hazır hale getirildiğini söyleyerek, "Öğrencilerimizin Erzurum’daki evi GSB yurtlarıdır" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025-2026 öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Yurt başvuru sonuçlarına göre bu yıl GSB Erzurum Yurtları için başvuran 5 bin 237 öğrenciden 5 bin 27’si yurtlara yerleşti. 144 öğrenci ise yedekte sıra bekliyor.

Erzurum GSİM 17 Yurtta Hizmet Veriyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, 17 yurtta öğrencilere barınma imkanı sağladıklarını ifade ederek, toplam kapasitenin 19 bin 153 olduğunu söyledi. 2025-2026 öğretim yılında GSB Erzurum yurtlarında 18 bin 12 öğrencinin barınacağının altını çizen Dönel, "İl Müdürlüğümüzün yurtları için bu yıl başvuru yapan 5 bin 237 öğrenciden 5 bin 27’si yurtlarımıza yerleşti. 144 öğrenci ise yedekte" diye konuştu.

Çakmur: Öğrencilerimizin Sıcak Yuvası GSB Yurtları

Atatürk Üniversitesi (ATAUNİ) ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile yüz bine yakın öğrencinin bulunduğu Erzurum’da, eğitim için gelecek öğrencilere GSİM tarafından geniş yurt imkânları sağlanıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kentteki tüm yurtların öğrenciler için hazır hale getirildiğini söyledi. Çakmur, "Yaz boyunca, nöbetçi yurtlarımızın haricindeki yurtlarımızda bakım, onarım çalışmalarımızı tamamladık. Asansör, boya badana, ıslak zemin onarımı gibi tüm çalışmalarımız bitti. Nöbetçi yurtlarımızın da bakımlarını tamamladık. Bu yıl 18 bin 12 öğrencimize hizmet edecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.