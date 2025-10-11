Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere, orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün önemi anlatıldı.

Silifke Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, Çamdüzü Orman Deposunda konuşlanan yangın söndürme helikopterini ziyaret etti. Etkinlikte öğrencilere, yangın söndürme helikopteri ve kullanılan ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, yangın ihbarı sonrasında yapılan hazırlık süreci, helikopterin iniş-kalkış aşamaları, su taşıma kapasitesi ve haberleşme faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Öğrencilerin merak ettiği konular da soru-cevap şeklinde yanıtlandı.

Ziyaret kapsamında, yaz aylarında artan yangın riski ve meteorolojik koşulların önemi vurgulanarak, orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava gücünün birlikte etkin şekilde kullanılması gerektiği anlatıldı.