Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Petrolleri Ortaokulunda bulunan öğrencilerle bir araya geldi. Burada okulun konferans salonunu dolduran 326 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde, trafikte sürücü ve yolcunun yükümlülükleri, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servislerinde seyir halinde yapmaları gerekenler, yaya olarak taşıdıkları yükümlülükler, trafikte görünür olmanın önemi, polislik mesleği, hangi durumlarda ve nasıl polise başvurabilecekleri, nasıl polis olabilecekleri, insanların suç işledikleri zaman hayatları boyunca hangi zorluklarla karşılaştıkları gibi konular hakkında bilgi verildi.