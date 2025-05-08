Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Salih Baba Yurdu’nda öğrenciler hobi bahçesi kurdu, domates, biber, çilek ekti.

Erzincan Salih Baba Yurdu, öğrencilerine hem doğayla bağlarını güçlendirme hem de temel tarım uygulamaları konusunda deneyim kazandırma amacıyla yurt bahçesinin uygun bir bölümünde hobi bahçesi oluşturuldu.

Projenin ilk adımında, yurt bahçesinde hobi bahçesi için en uygun alan titizlikle seçildi. Ardından, öğrencilerle birlikte toprağın ekime elverişli hale getirilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Toprak havalandırıldı, düzenlendi ve bitkilerin sağlıklı büyümesi için kritik öneme sahip olan uygun bir sulama sistemi tesis edildi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, her öğrenciye belirli sorumluluklar verilerek iş bölümü yapıldı ve salatalık, biber, domates ve çilek gibi çeşitli sebze ve meyvelerin tohumları ile fideleri özenle toprakla buluşturuldu.

Öğrencilere, bitki bakımı, düzenli sulamanın önemi, toprağın beslenmesi (gübreleme) gibi konularda pratik bilgiler verildi. Aynı zamanda, projenin temel hedeflerinden biri olan sürdürülebilir tarım ilkeleri hakkında da bilinçlendirici paylaşımlarda bulunuldu. Kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemlerin kullanımı, suyun verimli kullanılması gibi konulara değinilerek, gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine amaçlandı.

Salih Baba Yurdu yetkilileri, bu projenin öğrencilerin doğayla olan bağlarını güçlendirdiğini, takım çalışması ruhunu pekiştirdiğini ve çevre bilincini artırdığını ifade etti.