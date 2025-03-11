Bozyazı Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından geleceğin denizcilerini bilinçlendirmek amacıyla Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Bozyazı Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumlulukları anlatıldı. Etkinlik kapsamında, denizlerin korunması, çevre bilinci ve deniz sevgisi konularında bilgilendirme yapılarak çocuklarda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Sahil Güvenlik ekipleri, öğrencilere deniz güvenliği, kaçakçılıkla mücadele, çevre kirliliğiyle ilgili alınan önlemler ve denizde karşılaşılabilecek tehlikeler hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler, etkinlik boyunca sahil güvenlik ekiplerinin görevlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, denizcilik ve güvenlik konularında merak ettikleri soruları sorma imkânı elde ettiler.

Bozyazı Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirterek, çocuklara denizleri sevdirmek ve deniz güvenliği konusunda bilinç kazandırmanın önemine vurgu yaptı.